Автомобили чиновников не сильно напрягают бюджеты всех уровней

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24 апреля 2012, 15:43 [ «Аргументы Недели» ]

Управляющий делами президента РФ Владимир Кожин считает, что служебные автомобили чиновников можно перевести в категорию собственного автотранспорта. По его словам, "машины - это не тот сегмент, который серьезно влияет на бюджеты всех уровней".

"Все-таки это не очень большое количество, если смотреть в целом по стране", - сказал Кожин, комментируя ситуацию со служебными машинами. По его словам, такие автомобили "тоже можно переводить в категорию собственного автотранспорта", передает РИА «Новости». Управляющий делами президента также напомнил, что среди льгот чиновников есть медицинское обслуживание. При этом он отметил, что самое дорогое - это квартиры. «Сколько стоит квартира в Москве, вы знаете, можете сами все подсчитать», - сказал Кожин.