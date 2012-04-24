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24 апреля 2012, 15:26 [ «Аргументы Недели» ]

Бывший премьер-министр Украины Юлия Тимошенко объявила голодовку. Экс-премьер в настоящее время находится в колонии в Харькове, где отбывает наказание по "газовому делу".

О начавшейся голодовке бывшего премьера сообщил адвокат Тимошенко Сергей Власенко. "В знак протеста против того, что происходит в Украине, Юлия Владимировна (Тимошенко) объявляет голодовку", - цитирует защитника РИА Новости. По словам Власенко, Тимошенко сейчас пьет только воду. Накануне муж экс-премьера Украины заявил, что Юлию Тимошенко хотят физически устранить. "Все, что происходило с Юлией Тимошенко, - это репетиция ее физического уничтожения", - заявил супруг бывшего премьера.