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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Общество

Бывший премьер-министр Украины Юлия Тимошенко объявила голодовку

, 15:26 [ «Аргументы Недели» ]

Бывший премьер-министр Украины Юлия Тимошенко объявила голодовку. Экс-премьер в настоящее время находится в колонии в Харькове, где отбывает наказание по "газовому делу". 

О начавшейся голодовке бывшего премьера сообщил адвокат Тимошенко Сергей Власенко. "В знак протеста против того, что происходит в Украине, Юлия Владимировна (Тимошенко) объявляет голодовку", - цитирует защитника РИА Новости. По словам Власенко, Тимошенко сейчас пьет только воду. Накануне муж экс-премьера Украины заявил, что Юлию Тимошенко хотят физически устранить. "Все, что происходило с Юлией Тимошенко, - это репетиция ее физического уничтожения", - заявил супруг бывшего премьера. 

ЕЛ

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