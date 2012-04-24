"Сталинобус" попал в Казани под запрет из-за тоста вождя за здоровье русских

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24 апреля 2012, 13:14 [ «Аргументы Недели. Татарстан» ]

Фото с сайта autoomsk.ru

В Казани сразу несколько рекламных агентств отказались размещать на общественном транспорте портрет Иосифа Сталина и его цитаты. Активисты движения "Суть времени" планируют пожаловаться на действия рекламщиков в Роспотребнадзор.

С идеей запустить в столице Татарстана "Автобус Победы" выступило всероссийское движение "Суть времени". Его члены собирали деньги на реализацию проекта. Но столкнулись с противодействием.

Фирмы-"отказники", как пишет "Независимая газета", ссылались на некое негласное распоряжение городской администрации. Чиновникам не понравилась фраза из знаменитого тоста Сталина за здоровье русского народа, мэрия увидела в нем признаки разжигания межнациональной розни.

По сведениям издания, запрет исходил от председателя городского комитета по транспорту и связи Айдара Абдулхакова. В пресс-службе мэрии, куда газета обратилась за комментарием, не смогли ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию, заявив, что к транспортным чиновникам никто не обращался с идеей о запуске в городе "сталинобуса".