Миграционная служба Таджикистана: В России невозможен наркобизнес без силовиков

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23 апреля 2012, 21:23 [ «Аргументы Недели» ]

В Перми представители общественных деятелей и националистов обвинили уроженцев Таджикистана в наркотрафике. Представитель таджикской диаспоры в Перми, кандидат технических наук Рахматулло Мазориев согласился с обвинениями в причастности таджикских мигрантов к поставке тяжелого наркотика, но высказал мнение, что нельзя винить весь народ в сложившейся ситуации.

"В наркотрафике из Таджикистана виновато и российское законодательство, которое далеко от совершенства и не отвечает потребностям российского общества", — ответил Мазориев.

По мнению пресс-секретаря представительства Миграционной службы при Правительстве Республики Таджикистан в РФ Бахтиера Саттори, обвинять целую нацию в преступлении - это "гиблое дело". "Через Таджикистан идет самая малая доля наркотрафика, который идет из Афганистана в Россию", - заявил Саттори в интервью "НацАкценту".

Он согласился с предложением коллеги из таджикской диаспоры в Перми об ужесточении российского законодательства и предложил ужесточить наказание за всех, кто замещен в наркотрафике, вплоть до полной конфискации имущества. "Развернуть такой "бизнес" в России без контроля силовиков нельзя", - добавил Саттори.

По информации Русской службы BBC, азиатский наркотрафик перевозят небольшими партиями опиума и героина, которые прячут в автомобили или выдают курьерам. Они в свою очередь провозят их в Россию и далее в Европу. Нередко наркотики провозят в собственном желудке.