Минэкономразвития: пенсионной реформе быть?

//Общество

23 апреля 2012, 19:13 [ «Аргументы Недели» ]

Министр Эльвира Набиуллина в понедельник на коллегии Минэкономразвития очередной раз заявила о том, что очевидно - без реформирования пенсионной системы в России не удастся выйти на бездефицитный бюджет ни к 2015 году, ни позже.

"Мы прогнозируем при действующих сейчас правилах дефицит пенсионной системы в 3–4% ВВП", – уточнила глава Минэкономразвития, сообщает РИА Новости.

Напомним, ранее действующий премьер-министр РФ Владимир Путин заявлял, что Россия к 2015 году должна окончательно выйти на бездефицитный бюджет.Первый вице-премьер России Игорь Шувалов заявил, что не поддерживает предложение Минфина РФ об увеличении пенсионного возраста россиян до 63 лет. По его мнению, необходимо менять пенсионную формулу, передает Интерфакс.

"Можно изменить пенсионную формулу, по которой в любом случае для пенсионного обеспечения тебе необходимо отработать необходимое количество лет. На какой окончательно формуле остановятся наши законодатели – это вопрос работы с парламентом", – сказал вице-премьер Шувалов. Он считает, что человек должен иметь возможность уйти на пенсию в 55 и в 60 лет и получать ту пенсию, которую заработал.

В понедельник же председатель правления Пенсионного фонда России Антон Дроздов заявил, что государственные обязательства перед пенсионерами будут исполняться.

Глава ПФР уверяет, что никаких переломов в пенсионной системе не предвидится. "Все обязательства перед пенсионерами будут выполняться и в эти три года, и десять лет, и далее. В ближайшие три года никаких серьезных потрясений бюджет Пенсионного фонда не ждет", - успокоил Антон Дроздов.