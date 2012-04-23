9 мая в Кремлевском дворце пройдет торжественный прием в честь дня Победы

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23 апреля 2012, 18:05 [ «Аргументы Недели» ]

В Кремлевском дворце в Москве 9 мая пройдет прием в честь 67-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. На торжественный прием будут приглашены ветераны ВОВ, чиновники, общественные деятели.

Как следует из распоряжения президента РФ, гостями приема станут около тысячи человек. В их числе - члены правительства, депутаты палат Федерального Собрания, руководители исполнительных и судебных органов власти, представители конфессий, общественных объединений, а также деятели культуры, науки и искусства.