«Хотелось, чтобы НТВ было образцом»

//Общество

23 апреля 2012, 16:19 [ «Аргументы Недели» ]

Фото с www.kto-is-kto.ru

Телекомпания НТВ продолжает радовать криминалитет России своими кроваво ментовскими сериалами, а ее руководство получает награды из рук первых лиц страны. Специально для «АН» на вопрос: «Не кажется ли вам, что НТВ – это телекомпания по обслуживанию российского криминалитета, призванная развлекать и обслуживать исключительно уголовный мир России?» отвечают…

Анатолий Лысенко, президент Международной академии телевидения и радио, заслуженный деятель искусств России:

«Это политика или что-то временное?..»

- Никуда не скроешь тот факт, что сейчас НТВ стало меняться по сравнению с тем, каким оно когда-то было. Правда, трудно точно сказать, это такая политика или что-то временное?.. Конечно, мне бы очень хотелось, чтобы НТВ было тем образцом отличного телевидения, которым оно когда-то считалось, однако, мое желание не совпадает с желанием руководства этой телекомпании. А вообще-то каждый волен сам выбирать то, что ему смотреть. Как говорит Жванецкий, если тебе что-то не нравится, то отойди в сторону и не дыши. К сожалению, нельзя считать, что вкусы нашего зрителя идеальны. Если зритель смотрит, то все уповают на рейтинг: ага, нас смотрят, значит, мы правильно работаем! Безусловно, погоня за рейтингом – это не единственно верная оценка работы телевидения, а я так и вообще не перевариваю это понятие. Но на сегодня, рейтинг – это, к сожалению, основной регулятор. И, тем не менее, я сегодня не очень верю в рейтинги. Что касается предложений ввести некий «совет по нравственности», «цензуру», то ведь цензор - это исполнитель, который руководствуется только одним: взглядами своего начальства. Вся идеологическая цензура была в руках соответствующего отдела ЦК КПСС. Помню, в передаче «Взгляд» мы крутили песню Аллы Пугачевой «Эй, вы там, наверху!». Меня вызвали «наверх» и человек с каменным лицом, посмотрев на которое впору застрелиться, сдержанно спрашивает: «Ты что крутишь? Ты не подумал, что сегодня Ельцина сняли с руководства Московским городским комитетом партии, и эта песня может быть воспринята как выпад против Политбюро ЦК КПСС?» А я знаю историю этой песни. Над Аллой Борисовной тогда жил один хороший и известный человек, который выл волком от шумных компаний снизу. Он жаловался на нее, а она и спела такую песню. И это не имело никакого отношения к политике…

Николай Рыжков, член Совета федерации, председатель Совета министров СССР (1985-1990 гг.):

«Нахватались грязи выше ноздрей!»

- Через наше телевидение мы уже нахватались грязи выше ноздрей! Должна же появиться когда-нибудь какая-то свежая струя, чтобы люди могли смотреть какие-то познавательные и доброжелательные передачи. Скажем, такие, какой была знаменитая программа «Клуб кинопутешественников» с легендарным ведущим Юрием Сенкевичем. Или можно даже сделать передачу имени Сенкевича. Ведь она держалась на экране 30 лет, и все ее с удовольствием смотрели.

Надежда Бабкина, певица, народная артистка России:



«Агрессия, уголовщина, убийства, разрушения…»

- Мы о своих достижениях знаем очень мало, буквально 0,5%, а все остальное – это агрессия, уголовщина, убийства, разрушения… Но ведь человек так устроен, что должен развиваться на позитиве. Даже о маленьких радостях всегда нужно говорить, а в наших телепрограммах это почему-то не очень востребовано. Да, информация должна быть всегда, но и она все-таки могла бы быть более позитивной.

Александр Лазарев-младший, актер

«Качество сомнительное…»

- Я вообще не приветствую преобладание на телеканале чего-то одного. Скажем, канал СТС позиционирует себя как «первый развлекательный», а вот на РБК постоянно идет только информация. По-моему, и то и другое несколько несбалансированно. А в целом на нашем телевидении с балансом, думаю, все в порядке. Другое дело, что там качество сомнительное…