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22 апреля 2012, 22:20 [ «Аргументы Недели» ]

На Красной площади прошла очередная традиционная прогулка с белыми лентами. Людей на этот раз было чуть больше, чем в прошлый, всего около 30 человек. Правда, на этот раз не пели и не плясали.

Активисты раздали листовки, достали плакаты, а затем по традиции самые "креативные" погрузились в машины к полицейским.

Один из активистов-«белоленточников» пришел на площадь с белыми воздушными шарами и даже постоял там какое-то время, пока не развернул плакат «Россия без пут». Мужчину задержали сразу же, сообщает ridus.ru. Остальные участники начали расходиться.



