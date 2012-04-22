На строительство спортплощадок в Самарской области выделят 114 млн рублей

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22 апреля 2012, 20:18 [ «Аргументы Недели» ]

На строительство спортивных площадок в Самарской области в текущем году из областного бюджета будет выделено 114 млн руб. В регионе будет построено 24 универсальных спортивных площадки стоимостью 5 млн руб. каждая.

По информации правительства области, площадки будут оснащены искусственным покрытием, освещением и современным спортивным оборудованием. Об этом пишет РБК. Субсидии предоставляются бюджетам муниципальных образований в размере не более 95% от общего объема финансирования расходного обязательства.