Празднование Дня Победы на Дворцовой может не состояться

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22 апреля 2012, 14:44 [ «Аргументы Недели. Санкт-Петербург» ]

www.dailymail.co.uk

Празднование Дня Победы на Дворцовой площади оказалось под угрозой: комитет по культуре не смог выявить победителя в соответствующем конкурсе. Как следует из протокола рассмотрения заявок, опубликованного на сайте государственного заказа, оба потенциальных подрядчика – ООО «Акрон» и ООО «Максифан» – предоставили в своих заявках недостоверные сведения. Общая стоимость контракта составляла 23 млн рублей.



Как следует из технического задания, победитель конкурса должен установить на площади главную сцену и четыре небольшие интерактивные площадки, заключить контракты с артистами. Помимо стандартного двухчасового концерта нужно было подготовить номера с участием ветеранов и записать видео-поздравления от представителей государств, входивших в антигитлеровскую коалицию. Теперь организовывать этот праздник некому, а до 9 мая осталось 18 дней.