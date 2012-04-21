Скандал в полиции Таганрога : сотрудники встали на защиту своего коллеги (ВИДЕО)

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21 апреля 2012, 21:47 [ «Аргументы Недели» ]

Сегодня сотрудники отдела полиции № 2 по Таганрогу направили на имя начальника областного следственного управления СК РФ Юрия Попова коллективное открытое письмо, в котором защищают коллегу.



В письме объёмом в три печатных листа высказано требование «объективно разобраться в ситуации с оперуполномоченным уголовного розыска и дать объективную правовую оценку действиям не только капитана полиции, но и, якобы, пострадавшего от его «бесчинств» гражданина». Письмо подписали 54 сотрудника отдела. В нём полицейские представляют свою версию случившегося, согласно которой их коллега Элмаддин Мусаев был избит человеком с богатым криминальным прошлым.

«Мужчина выплеснул из стакана на светлую рубашку водителя (Муссаева, — прим.авт.) горячий кофе и начал избивать сотрудника. Лишь после этого (!) полицейский вынужден был достать травматический пистолет и один раз (а не пять, как утверждается в ролике) выстрелил в воздух», — пишут коллеги Муссаева.

Есть официальное заключение медиков о том, что сотрудник полиции действительно был избит. Есть и заключение экспертов о повреждении автомобиля. Подтверждают сдержанность полицейского в начале конфликта и ряд свидетелей.

После инцидента полицейский написал рапорт на увольнение по собственному желанию, хотя мог бы этого и не делать.

В сети появился ролик, где полисмен бегает по двору с заряженным пистолетом.

«Практически «за кадром» остается брошенная в сотрудника лопата», уточнили полицейские.

Любопытно, что в момент, когда капитан полиции бегал по двору со «стволом», рядом с ним стоял сотрудник полиции, по сути, никак не реагировавший на действия своего коллеги.

Некоторые коллеги не поддерживают капитана полиции Муссаева.

«Я по-человечески понимаю Элмаддина, иногда эмоции перехлестывают, и когда перед тобой стоит такая морда и ухмыляется, то хочется вмазать от души. Но по закону ты не имеешь права этого делать. Но с рапортом поступил правильно, по-тихому уйдёт и потом восстановится», сообщил сотрудник полиции на условиях анонимности, сообщает donnews.ru.

В видеоролике - ненормативная лексика