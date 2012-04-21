60% россиян работают с риском для здоровья

//Общество

21 апреля 2012, 18:51 [ «Аргументы Недели» ]

Чтобы задать вопрос или обратиться с заявлением о нарушении законодательства, сейчас не обязательно приходить в государственную инспекцию труда. Достаточно связаться с работниками инспекции посредством Интернета.



Статистика показывает, что большинство обращений на сайт поступает от организаций. Как правило, работодателей интересует то, как правильно проводится аттестация рабочих мест, а также другие вопросы, связанные с охраной труда. Для кадровиков аттестация условий труда сейчас самая актуальная проблема. Оценка условий труда проводится на рабочих местах с целью выявления вредных и опасных производственных факторов и дальнейшей минимизации их влияния или назначения сотрудникам соответствующей компенсации, сообщает uznayvse.ru.



С 2008 года аттестацию по новым правилам прошли три миллиона рабочих мест. Все они связаны с вредным и опасным производством. При этом было установлено, что 60% из них не соответствуют требованиям по обеспечению средствами индивидуальной защиты.

При этом зачастую работодатели жалуются на то, что при проведении аттестации они часто сталкиваются с негативной реакцией профсоюзных организаций, потому что в случае приемлемых условий труда, работники лишаются доплат за вредность.



