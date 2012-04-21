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21 апреля 2012, 18:13 [ «Аргументы Недели» ]

Главный центр РФ по испытанию бронетехники и снарядов для нее будет создан на базе испытательного полигона Нижнетагильского института испытания металлов. Об этом сообщил сегодня Дмитрий Рогозин.



"Этот центр будет главным в России по испытанию бронетехники и боеприпасов для бронетехники, и он будет главным демонстрационным центром, где мы будем проводить крупные международные встречи", - сказал заместитель председателя правительства РФ .

По его словам, российские танкостроители и танковая промышленность также будут подготавливать экипажи танков для иностранных заказчиков.

"У нас большой экспортный потенциал, мы будем его расширять, будем обучать здесь управлению танком, стрельбе тех, кто потом станет инструкторами вооруженных сил иностранных государств, партнерских для нас", - уточнил вице-премьер, сообщает РИА Нвости.

В недалекой перспективе на этом месте (полигон НТИИМ) будут построены гостиницы, демонстрационные залы и тренажеры (боевой техники).



