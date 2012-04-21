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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Общество

Гвердцители спела на идише в память о восстании в варшавском гетто

21 апреля 2012, 14:01 [ «Аргументы Недели» ]

peoples.ru
peoples.ru

Народные артисты России Тамара Гвердцители и Иосиф Кобзон выступили на церемонии в память о евреях - героях Сопротивления  в Мемориальной синагоге на Поклонной горе 19 апреля - в годовщину восстания в варшавском гетто.

Об этом "НацАкценту" сообщил пресс-секретарь  Российского еврейского конгресса, который организует мероприятие, Михаил Савин.

Тамара Гвердцители  вместе с солистами мужского хора Мемориальной синагоги под управлением Александра Цалюка исполнила музыкальные произведения на иврите и идише (языке, на котором до войны говорило несколько миллионов европейских евреев).

На церемонии выступил  также бард Александр Городницкий.  Вечер вел народный артист России Александр Левенбук.
К гостям  обратились президент РЕК Юрий Каннер, послы Израиля Дорит Голендер и  Польши Войцех Зайончковски, главы представительств ООН и ЮНЕСКО в Москве, члены Общественной палаты, представители еврейского агентства "Сохнут" и ветеранских организаций.

На мемориальной акции подведены итоги "Марафона памяти", в ходе которого сотни школьников и студентов ознакомились с экспозицией Музея еврейского наследия и Холокоста, размещенного в Мемориальной синагоге, и встретились с ветеранами войны, бывшими узниками гетто и концлагерей.

На церемонии прозвучала кадиш (еврейская поминальная молитва) и траурная сирена в память о жертвах варшавского гетто и всех убитых нацистами в годы Холокоста, которая  звучит в этот день по всему Израилю.

День Катастрофы и героизма был учрежден в Израиле более  60 лет  назад как национальный день траура. В отличие от Дня памяти жертв Холокоста (27 января), отмечаемого по решению ООН с 2005 года в годовщину освобождения лагеря смерти Освенцим, 19 апреля (27 нисана по еврейскому календарю)  отмечается не столько мировым сообществом, сколько в самом еврейском государстве. Эта памятная дата посвящена не только евреям-жертвам Холокоста, но и "евреям-героям - тем, кто нашел в себе силы сражаться, зная, что враг во много раз сильнее", говорится в сообщении пресс-службы. 

"В этот день мы вспоминаем не только Освенцим, Майданек и Бабий Яр, но и подполье Вильнюсского гетто, еврейские партизанские отряды в Белоруссии, восстание в Собиборе, а также много других, менее известных, но не менее славных примеров еврейского сопротивления времен Второй мировой войны", - отмечается в документе.

ИЧ

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