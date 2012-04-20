Возвращение блудного сыра: 3 завода в Украине прошли проверку

//Общество

20 апреля 2012, 23:31 [ «Аргументы Недели. Украина» ]

Фото с сайта vesti.ru

Роспотребнадзор принял решение о возобновлении поставок сыров на российский рынок с трех из тех украинских предприятий, на которые выезжали российские эксперты санитарной службы для инспекции процесса производства.

Санитарная служба РФ официально дала "зеленый свет" поставкам сыра с трех украинских заводов

"По результатам проверок трех молокоперерабатывающих предприятий Украины, а также разработанных мероприятий по устранению выявленных недостатков принято решение о возобновлении поставок сыров на российский рынок ООО "Гадячсыр", АО "Пирятинский сырзавод" и ЧП КФ "Прометей", филиала "Менский", — сообщил сайт Роспотребнадзора в пятницу вечером.

В настоящее время планируется проведение инспектирования предприятия ПАО "Дубномолоко", заявили в санитарной службе.

"АН" писали, что 17 апреля в Москве глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко провел переговоры с главой министерства экономического развития и торговли Украины Петром Порошенко. По итогам встречи было решено снять эмбарго на поставки сыра с трех украинских предприятий.

Напомним, в январе санитарная служба России выявила превышение содержания пальмового масла в сыре, который поставляется в РФ рядом украинских производителей.

С 7 февраля Роспотребнадзор запретил вввоз в Россию сыров семи предприятий Украины, это: "Прометей" (Черниговская область), "Пирятинский сырзавод" и "Гадячсыр" (оба - Полтавская область), а также Баштанского (Николаевская область) и Лозовского (Харьковская область) сырзаводов, Хмельницкой маслосырбазы (Хмельницкая область)и компании "Бель Шостка Украина" (Сумская область). По заявлениям российской стороны, продукция этих компаний не соответствует техрегламенту РФ, так как содержит растительные жиры. Зарубежные эксперты никаких нарушений не нашли.

Роспотребнадзор произвёл изъятие из оборота партий сыра украинских производителей во всех российских регионах.

Первая инспекция специалистов Роспотребнадзора украинских сыроделов состоялась в конце марта. Вторая - апреле. В результате россиянам удалось договориться с украинцами о критериях, которым должны соответствовать сыры, поставляемые в РФ.

Возможные убытки от временного запрета поставок сыров в РФ правительство Украины оценивает в 426 - 500 млн долларов.