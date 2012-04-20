В Москве удвоится число легальных такси - до 25 тысяч

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20 апреля 2012, 11:41 [ «Аргументы Недели» ]

Число легальных такси в Москве в текущем году возрастет в два раза по отношению к 2011 году. По прогнозам столичных властей, этот показатель увеличится до 25 тысяч машин.

В 2011 году, отмечает Правительство Москвы, в городе насчитывалось около 12 тысяч легальных такси. Тот же показатель за 2010 год не превышает 9,5 тысяч, передает РБК. В начале апреля сотрудники правоохранительных органов задержали в столице 8 нелегальных таксистов. Трое из задержанных пытались дать взятку полицейским. Стоимость поездки колебалась от 500 руб до нескольких тысяч.