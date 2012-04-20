Власти Москвы потратят 64 млн рублей на разгон облаков в День Победы

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20 апреля 2012, 09:38 [ «Аргументы Недели» ]

Власти Москвы заключили государственный контракт на выполнение работ по метеозащите города во время проведения праздничных мероприятий 9 мая, 12 июня и Дня города 2 сентября. На каждый праздник отводится по 64 млн рублей.

Согласно заключенному контракту, в период с 5 по 8 мая поставщик проведет подготовку и наземную проверку метеорологического оборудования и средств воздействия. Также будет произведен его монтаж на самолеты, передает Интерфакс. При метеозащите города обычно используются самолеты типа: Ил-18, Ан-12, Ан-26, Ан-28, Ан-30, Ан-32, Ан-72, М-101 "Гжель" или Су-30.