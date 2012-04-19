Правительство расширяет льготные авиаперевозки

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19 апреля 2012, 16:51 [ «Аргументы Недели» ]

Председатель российского Правительства Владимир Путин подписал постановление о расширении льготных авиаперевозок. В первую очередь документ касается Дальнего Востока, сообщил премьер.

Программа льготных авиаперевозок начала действовать с 2009 года. В минувшем году льготами при авиаперелете с Дальнего Востока в центральную часть страны воспользовались 371 тысяча человек. На субсидии государством было выделено 2,5 миллиарда рублей. О принятии постановления пишет РИА Новости. "Принято решение, подписано постановление правительства о расширении льготных авиаперевозок с Дальнего Востока и из некоторых других точек, у нас увеличено количество городов, населенных пунктов, из которых будут осуществляться льготные перевозки, и в целом до 33 расширено количество маршрутов", - сказал Путин на заседании президиума правительства.