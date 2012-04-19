Президент Медведев считает нужным приглашать на экзамены наблюдателей

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19 апреля 2012, 15:30 [ «Аргументы Недели» ]

Президент России Дмитрий Медведев предлагает приглашать на сдачу госэкзаменов общественных наблюдателей и считает возможным сдавать Единые госэкзамены /ЕГЭ/ с применением компьютера.



Президент считает, что это может поправить ситуацию с объективностью сдачи ЕГЭ. "Общественные наблюдатели, на мой взгляд, институт хороший. Конечно же, желательно, чтобы сдача ЕГЭ не заканчивалась голодовками, а так это дело хорошее", - подчеркнул Медведев.

Глава государства отметил, что необходимо подумать и о расширении технологических возможностей при проведении ЕГЭ.

"Сдача ЕГЭ в цифровом формате с применение или использованием компьютера - мне кажется, это тоже позитивная новелла", - заявил Медведев, сообщает ИТАР-ТАСС.Но главное, чтобы «не получалось так, как иногда получается при сдаче экзаменов в Госавтоинспекции».



