У Таганского суда задерживают защитников Pussy Riot

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19 апреля 2012, 13:48 [ «Аргументы Недели» ]

Возле Таганского суда Москвы, где сегодня запланирована акция в поддержку участниц группы Pussy Riot, усилены меры безопасности. Возле здания суда дежурят дополнительные наряды полиции.



Сегодня в Таганском суде будет рассмотрено ходатайство следователя о продлении сроков содержания под стражей участниц группы Pussy Riot Марии Алехиной, Надежды Толоконниковой и Екатерины Самуцевич, которые обвиняются в хулиганстве.

До этого оппозиционеры хотят провести несанкционированную акцию возле суда "Судебный фестиваль Pussy Riot", во время которого они хотят читать стихи, петь песни и продемонстрировать другое свое творчество в поддержку девушек.

К зданию суда уже приехал критик Артемий Троицкий. Он сказал, что узнал об акции накануне и решил поддержать. "Конечно, простоять тут два часа я не осилю, но прийти должен был", — сказал он, передают «Вести».

За два часа до официального начала заседания были задержаны порядка пяти человек. Сотрудники полиции задерживают активистов при подходе к зданию суда и отводят в полицейский автозак.



