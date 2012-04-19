Мосгордума может запретить пропаганду гомосексуализма в Москве

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19 апреля 2012, 13:01 [ «Аргументы Недели» ]

Депутаты Мосгордумы обсудят возможность законодательного запрета пропаганды гомосексуализма среди несовершеннолетних в российской столице. В понедельник в городской думе состоится "круглый стол".

На нем "будет рассмотрена инициатива родительской общественности по принятию законодательства о противодействии пропаганды мужеложства, лесбиянства, бисексуализма и трансгендерности среди несовершеннолетних в Москве", - сообщила глава комиссии Мосгордумы по здравоохранению и охране общественного здоровья Людмила Стебенкова, сообщает "Интерфакс".

"Круглый стол" состоится в рамках заседания думской комиссии по здравоохранению, комиссии по безопасности, комиссии по делам общественных объединений и религиозных организаций, а также комиссии по образованию и молодежной политике.



