Все новости >>

Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Общество

Мосгордума может запретить пропаганду гомосексуализма в Москве

19 апреля 2012, 13:01 [ «Аргументы Недели» ]

Депутаты Мосгордумы обсудят возможность законодательного запрета пропаганды гомосексуализма среди несовершеннолетних в российской столице. В понедельник в городской думе состоится "круглый стол".

На нем "будет рассмотрена инициатива родительской общественности по принятию законодательства о противодействии пропаганды мужеложства, лесбиянства, бисексуализма и трансгендерности среди несовершеннолетних в Москве", - сообщила глава комиссии Мосгордумы по здравоохранению и охране общественного здоровья Людмила Стебенкова, сообщает  "Интерфакс".
"Круглый стол" состоится в рамках заседания думской комиссии по здравоохранению, комиссии по безопасности, комиссии по делам общественных объединений и религиозных организаций, а также комиссии по образованию и молодежной политике.

НС

//картина дня

Глава ВВС США в Европе и Африке генерал Джеффри Харриган заявил, что в случае гипотетической войны с Россией НАТО уже выбрало одну из первоочередных целей.

Глава ВВС США в Европе и Африке генерал Джеффри Харриган заявил, что в случае гипотетической войны с Россией НАТО…

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Редакция «Аргументы Недели» подготовила топ интересных и кошмарных фильмов ужасов 2019 года, которые стоит посмотреть любителям жанра. Некоторые хорроры способны вызвать…

//новости ан