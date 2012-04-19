В Петербурге не хватает дискуссионных площадок

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19 апреля 2012, 12:44 [ «Аргументы Недели. Санкт-Петербург» ]

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Известный телеведуший Алексей Лушников планирует запустить новый телепроект, который должен занять нишу политической аналитики, привлекая тех, кто сейчас выступает на канале «ВОТ!» («Ваше общественное телевидение»).



Полугодовая предвыборная кампания, прошедшая в России осенью2011-весной 2012 гг., показала рост политического самосознания россиян. И сразу выяснилось, что проявить это самосознание, кроме как на митингах, практически негде. А в Петербурге, в отличие от Москвы, где несколько телевизионных каналов с политическими ток-шоу, нет и соответствующего канала.



Поэтому депутат Законодательного собрания Марина Шишкина уверена, что специальный телеканал, посвященный политической аналитике, необходим, как воздух. «Все, что связано с политической аналитикой, сегодня востребовано, как никогда, - сказала депутат корреспонденту «Конкретно.ру».- Аналитики, в том числе и политической, вообще много не бывает, это достаточно узкое поле. У нас, практически, нет специалистов, которые могли бы грамотно и доступно объяснять происходящие в жизни процессы, как экономические, так и в еще большей степени политические».



«Мы ведь выросли при диктатуре одной партии и еще не научились жить в многопартийном мире,- отметила Марина Шишкина.- Поэтому к появлению специального политического телеканала я отношусь очень позитивно. Любая площадка для политических дискуссий очень нужна. Пусть их будет много и разных. И я готова участвовать в таких дискуссиях. Уверена, что ни один из депутатов городского парламента не откажется от такой возможности».