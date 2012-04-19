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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Общество

Мособлдума поделила должности в Подмосковье

19 апреля 2012, 12:29 [ «Аргументы Недели» ]

Московская областная дума приняла закон о разделении должностей губернатора Московской области и главы регионального правительства. Такое решение было принято сегодня на заседании областного парламента.


 Принят закон Московской области "О поправках к Уставу Московской области". Он предусматривает изменения, связанные с реорганизацией системы исполнительных органов государственной власти области, в частности с введением новых государственных должностей и изменением структуры правительства Подмосковья.
«Правительство области будет заниматься оперативной работой, губернатор, в свою очередь, сможет больше времени уделять вопросам макроэкономическим: представительство субъекта РФ на федеральном уровне, привлечение инвестиций в регион, участие области в реализации крупных федеральных проектов и программ», - объяснил первый заместитель председателя региональной думы Сергей Юдаков.

НС

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