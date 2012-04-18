Если звёзды зажигаются…

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18 апреля 2012, 20:16 [«Аргументы Недели», Надежда Ларина ]

В начале апреля в Доме Пашкова в Москве состоялось вручение ежегодной межгосударственной премии «Звёзды Содружества» - самой престижной награды стран СНГ в области гуманитарного сотрудничества.

Она была учреждена в 2008 году Межгосударственным фондом гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ и Советом по гуманитарному сотрудничеству СНГ. Гостями церемонии стали Ирина Роднина, Алексей Немов, Владимир Спиваков, Мария Максакова, Юлий Гусман. Также церемонию посетили известные политики, общественные деятели, представители дипломатического корпуса стран Содружества. К слову, многие из них уже становились лауреатами премии.

«Сегодня в этом зале собрались яркие таланты, яркие личности, которые по-настоящему украшают «небосвод» нашего Содружества. И я не боюсь этих громких и, может быть, даже пафосных слов, потому что ваш вклад по-настоящему оценен на всем пространстве СНГ», - обратился к гостям спикер Госдурственной Думы Сергей Нарышкин. Он же вручал награды победителям, которых в этом году выбирали по трём номинациям: культура и искусство, наука и образование, гуманитарная деятельность.



Многие «герои дня» не нуждаются в представлении. Вряд ли кому-то нужно объяснять, кто такой Лео Бокерия. Знаменитый врач получил премию за вклад в становление российской кардиохирургии. В этой же номинации были отмечены Посол доброй воли ЮНЕСКО Мехрибан Алиева и министр культуры и туризма Ибрагим Джунусов. Также премии получили деятели культуры из Белоруссии, Таджикистана, Армении, учёный-фольклорист из Казахстана. Словом, что бы ни твердили политики о разобщённости на постсоветском пространстве, о кризисе гуманитарных ценностей, подобные мероприятия ярко демонстрируют обратное. И обо всех лауреатах, перефразируя классика, можно с уверенностью сказать: их награды-«звёзды» зажглись, потому что это кому-нибудь нужно. И эту нужность обладатели премии ежедневно доказывают своей работой.









