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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Общество

Актер и режиссер Иван Охлобыстин создал "Коалицию Неба"

18 апреля 2012, 15:25 [ «Аргументы Недели» ]

Актер, режиссер и священнослужитель Иван Охлобыстин создает политическую партию "Коалиция Небо", основанную на положениях придуманной им доктрины. Официальное представление партии произойдет  25 апреля.


Иван считает, что те, кто имеют талант общественного деятеля, должны его использовать в нынешней сложной общественной и политической ситуации в России. "Сейчас ситуация странная, время смутное, общество не знает чего хочет, а мы знаем, - заявил Охлобыстин.

НС

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