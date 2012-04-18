Президент РФ поздравил россиян с 3-летним юбилеем своего блога

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18 апреля 2012, 11:22 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

Россия вышла в европейские лидеры по числу пользователей Сети, прежде всего, благодаря росту количества пользователей в регионах, что особенно отрадно, с удовлетворением отметил президент РФ в среду в видеообращении.

Дмитрий Медведев подчеркнул, что Рунет развивается очень динамично, что увеличивает спрос на он-лайн проекты, особенно коммерческие. Президент, в приветственном слове к участникам конференции "Интернет и бизнес" Российского интернет-форума, подчеркнул, что сегодня клиентами сетевого бизнеса являются люди из разных социальных и возрастных групп - от школьников до пенсионеров.

"Миллионы людей в России через интернет уже покупают товары, билеты – железнодорожные, авиационные, бронируют гостиницы, заказывают различные услуги. Совсем недавно это казалось фантастикой. Но самое главное, что это реально делает жизнь людей комфортнее. Поэтому государство должно создавать условия для дальнейшего расширения он-лайн бизнеса. Тем более, что он не требует сверхбольших инвестиций", - заявил Дмитрий Медведев, передает пресс-служба Кремля.

По мнению российского лидера, это отличная возможность для молодых людей попробовать себя в деле.

Президент подчеркнул, что инструмент интернета универсален, а, значит, может быть использован как во благо общества, так и во вред.

"Думаю, сегодня ни у кого нет сомнений в том, что за публикацию в Сети заведомо ложных сведений, которые порочат чью-либо честь, достоинство, деловую репутацию, за распространение детской порнографии, за пропаганду терроризма, межнациональной и религиозной вражды – надо жестко наказывать. Правоохранительные органы должны и будут этим заниматься. Но речь не идёт и не будет идти о какой-либо цензуре в интернете. Это невозможно, я неоднократно об этом говорил. Это просто бессмысленно", заявил Дмитрий Медведев.

Президент отметил необходимость навести порядок в вопросах правового регулирования в Сети.

Возможности интернета, социальных сетей, блогосферы стоит использовать, чтобы сделать власть более открытой и прозрачной, считает Дмитрий Медведев. Чтобы расширить участие граждан в решении самых важных вопросов, чтобы повысить качество государственного управления. Важно, что сегодня заработала общественная экспертиза законопроектов.

При этом "были, конечно, и негативные моменты. Прежде всего, это издержки анонимности. Например, через рейтинговое голосование "накачивались" заведомо неприемлемые идеи, а то и просто глупости. А участие в принятии государственных решений – это серьезное дело, в котором нет места графоманам, а также тем, кто заходит в Сеть, чтобы, как принято говорить, только гадить в комментах", - подчеркнул глава государства.

Медведев акцентировал на важности развития интернет-технологий в регионах, ведь "латать все ямы "через Москву", даже через "виртуальную Москву" – просто нереально, да и бессмысленно".

Президент РФ напомнил, что 17 апреля 2009 года, ровно 3 года назад, открыл свой блог в ЖЖ.

"В нем я поднимал и темы, которые нуждаются в общественной обкатке, на которые в системе государственного управления пока нет ответов. Я благодарен всем комментаторам. Искренне благодарен. Конечно, глава государства физически не в состоянии лично ответить каждому из вас. Но могу заверить, что наиболее предметные и хорошо аргументированные мысли в конечном счете доходят до целевой аудитории. И – прямо или косвенно – влияют на принимаемые решения", отметил Дмитрий Медведев.

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