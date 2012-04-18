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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Общество

В московских автобусах банковские карты станут проездными

18 апреля 2012, 10:34 [ «Аргументы Недели» ]

К июню 2012 года карты любых банков, оснащенные транспортным приложением, можно будет использовать для оплаты проезда в автобусах Москвы. Соответствующего соглашения финансисты достигли с "Мосгортрансом".


 Детали сотрудничества между банками и "Мосгортрансом" не раскрываются. Банкиры считают, что в лучшем случае услуга будет востребована у 30-40 процентов клиентов. Представители банков отмечают, что оплата проезда с помощью банковских карт полезна для продвижения безналичных расчетов, но не является важной статьей заработка для финансовых организаций.
Кроме того, на январь 2013 года в России намечен выпуск универсальной электронной карты (УЭК), с помощью которой также можно будет оплачивать проезд на транспорте. Предполагается, что эти карты можно будет использовать для оплаты госуслуг в онлайне, а также в качестве удостоверения личности и медицинского полиса, сообщает Лента.ру.
Банковские карты с транспортным приложением, позволяющим оплачивать проезд в московском метро, появились в 2006 году. Сейчас такие услуги предлагают 17 банков (в том числе "Авангард", Газпромбанк, "Открытие", Росбанк), в ближайшем времени их число планируется увеличить до 20-ти. В настоящее время проезд в автобусе с помощью банковских карт можно оплатить в Санкт-Петербурге, соответствующую услугу запустил банк "Русский стандарт".

НС

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