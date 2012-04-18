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18 апреля 2012, 07:59 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

Фото с сайта telecom.arka.am

"Общественне телевидение России" (ОТ), которое создается по вчерашней "указке" Дмитрия Медведева может возглавить один из двух президентов: государственной радиокомпании "Голос России" Андрей Быстрицкий или Международной академии телевидения и радио Анатолий Лысенко.

Об этом в среду рассуждают "Ведомости" и Коммерсант", передает Интерфакс. Быстрицкий не стал комментировать изданию вероятность своего вступления в должность главы ОТ. Лысенко во вторник, отвечая на вопрос "Коммерсанта", может ли он возглавить ОТ, заявил: "Я ничего не знаю. Какие-то разговоры идут, но пока конкретного предложения мне никто не делал".

"АН" писали, что накануне Михаил Федотов, глава президентского совета по развитию гражданского общества и правам человека, глава рабочей группы совета по общественному вещанию, называл историческим событием подписание указа о создании общественного телевидения, которое состоялось 17 апреля.