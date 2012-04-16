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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Общество

Продавцов алкоголя хотят заставить проверять подлинность акцизных марок

16 апреля 2012, 23:55 [ «Аргументы Недели» ]

Фото с сайта zaprilavkom.ru
Фото с сайта zaprilavkom.ru

Проект постановления правительства РФ о дополнительной защите потребителя от контрафактной алкогольной продукции разместили для общественной экспертизы. Согласно документу, продавцов могут заставить проверять подлинность специальных и акцизных марок до подачи этой продукции в торговый зал.

Предполагается, что это будет делаться визуально, а также с использованием доступа к информационным ресурсам Росалкогольрегулирования.

Такая поправка может быть внесена в правила продажи отдельных видов товаров, утвержденные правительством РФ от 19 января 1998 года, передает Интерфакс.

Реализация этой нормы позволит обеспечить защиту потребителя от контрафактной алкогольной продукции, считают авторы документа. Соответствующий проект постановления правительства размещен на сайте Минпромторга России для общественной экспертизы.

ЛБ

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