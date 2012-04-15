Патриарх Кирилл: нападавшие на Церковь потерпели поражение

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15 апреля 2012, 21:46 [ «Аргументы Недели» ]

Народ ответил на антицерковные нападки беспрецедентным посещением храмов на Пасху. "Никогда еще за всю послереволюционную историю не было в храмах так много народу, особенно в нашем первопрестольном граде".



Так заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

"Постное поприще связано с земной жизнью и крестными страданиями Христа. Но особенно остро многие из нас ощутили эту связь в этом году, когда Церковь подверглась искушениям и воздействию враждебных сил извне. Это совпало с Великим постом. И сердца многих людей были уязвлены великой скорбью, и воспринималось это многими как тяжкое искушение, но удивительным образом в этом году прошла Пасха Христова", - сказал патриарх после пасхальной великой вечерни в храме Христа Спасителя, сообщает «Интерфакс».



"Сотни и сотни тысяч людей, и, может, мы узнаем точную цифру, не только участвовали в пасхальных богослужениях, но прошли субботу и воскресенье через наши храмы. Тысячи людей шли с семьями, с детьми, чтобы прикоснуться к святыням, войти в Божий храм, засвидетельствовать свое участие в пасхальном торжестве и свою принадлежность матери - Русской православной церкви. Это наше воскресение", - сказал предстоятель, отметив, что атака на Церковь "многих из нас изменила, вооружила духовной силой, дала понять на личном опыте, что означает крест и воскресение".

Патриарх призвал на опыте произошедших в последнее время событий учиться тому, что "сила Божья сильнее дьявольской силы, что сила Божья, сохраняющая чудо веры, несмотря на все исторические перипетии в течение двух тысяч лет, не оставит нас и в нынешних непростых условиях жизни".



В Москве, по сведениям ГУ МВД России, в течение двух дней в различных пасхальных мероприятиях приняли участие около 1 млн 150 тыс. человек.



