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Аргументы Недели. 35(679) от 11.09.19 Скачать номер

//Общество

"Письма счастья" за парковку "не там" начнут приходить с 15 апреля

15 апреля 2012, 19:40 [ «Аргументы Недели» ]

Начиная с 15 апреля все автолюбители, нарушающие правила остановки и стоянки, будут получать по почте штрафы. «Письма счастья», как их уже успели окрестить в народе, станут отсылаться автоматически.

 «Регистрировать» нарушителей будут гаишники на специальных автомобилях - так называемых «парконах». Они выехали на улицы Москвы еще 1 декабря прошлого года,  работая в тестовом режиме. Каждый «паркон» - а это десять «Фордов Фокус» - оборудован комплексом видеофиксации. Он фотографирует неправильно припаркованные машины и находит в полицейской базе их владельцев.
Аппаратура ведет видеозапись в зоне действия запрещающего знака.В каждом «парконе» две камеры. Одна снимает расположение машины на проезжей части, другая - ее номер. Пока видеофиксаторы ездят только по центральной части города, пишет «КП». Но скоро их пустят по 65 маршрутам, на которых, по данным гаишников, чаще всего неправильно паркуются.
С 1 июля  штраф за неправильную парковку увеличится до 3000 рублей.    
 

НС

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