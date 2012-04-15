"Письма счастья" за парковку "не там" начнут приходить с 15 апреля

//Общество

15 апреля 2012, 19:40 [ «Аргументы Недели» ]

Начиная с 15 апреля все автолюбители, нарушающие правила остановки и стоянки, будут получать по почте штрафы. «Письма счастья», как их уже успели окрестить в народе, станут отсылаться автоматически.

«Регистрировать» нарушителей будут гаишники на специальных автомобилях - так называемых «парконах». Они выехали на улицы Москвы еще 1 декабря прошлого года, работая в тестовом режиме. Каждый «паркон» - а это десять «Фордов Фокус» - оборудован комплексом видеофиксации. Он фотографирует неправильно припаркованные машины и находит в полицейской базе их владельцев.

Аппаратура ведет видеозапись в зоне действия запрещающего знака.В каждом «парконе» две камеры. Одна снимает расположение машины на проезжей части, другая - ее номер. Пока видеофиксаторы ездят только по центральной части города, пишет «КП». Но скоро их пустят по 65 маршрутам, на которых, по данным гаишников, чаще всего неправильно паркуются.

С 1 июля штраф за неправильную парковку увеличится до 3000 рублей.



