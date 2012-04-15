Что можно иногда найти в почтовой посылке

//Общество

15 апреля 2012, 19:26 [ «Аргументы Недели» ]

Содержимое наших посылок заставляет, порой, не только улыбаться. Целый ряд почтовых конфузных ситуаций случается в мире чуть ли не каждый день, частенько что-нибудь этакое можно прочесть на первых полосах СМИ.



В Германии нашли в посылке живого хомяка. Как он прибыл на место назначения живым и почти здоровым - загадка. Ведь он провел в пути семь дней.

В Японии считается в порядке вещей, если молодая девица отправит свое использованное белье мужчине. В Италии часто умудряются посылать в посылках колбасу и вино и продукты не портятся. Во Франции обычное дело послать по почте фуа-гра.

Конечно, на почтальонов надейся, но сам не плошай, выясни сначала правила пересылки, пишет uznayvse.ru



