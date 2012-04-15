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//Общество

Врачи осмотрели голодающих в Астрахани, дела плохи

15 апреля 2012, 15:10 [ «Аргументы Недели» ]

Врачи осмотрели голодающих в Астрахани, дела плохи

Медики "скорой помощи" прибыли в штаб голодающих за отмену результатов выборов мэра Астрахани для осмотра экс-кандидата в мэры Астрахани эсера Олега Шеина и одного из его сторонников.


 У одного голодающего в результате длительного воздержания от пищи плохо с почками.  Ему рекомендовали пройти медицинское обследование в больнице, сообщает  "Интерфакс".
О. Шеин жалуется на боли в позвоночнике, потерю веса и изменение артериального давления. Медработники сделали голодающим уколы глюкозы и сняли электрокардиограммы.

НС

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