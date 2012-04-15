Бесплатные, вместо обычных, автобусы ходят сегодня в Москве к кладбищам

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15 апреля 2012, 07:13 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

Фото с сайта russdom.ru

В праздник Христова Воскресенья 15 апреля Мосгортранс организовал работу 41 специального автобусного маршрута от станций метро и железнодорожных платформ к 16 крупным кладбищам Москвы. Плата за проезд на этих маршрутах взиматься не будет.

Всего на них будет задействовано 1099 машин, сособщили в в пресс-службе ГУП "Мосгортранс", передает Интерфакс. Автобусы регулярных маршрутов, следующих к кладбищам, работать не будут.