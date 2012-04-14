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Аргументы Недели. 35(679) от 11.09.19 Скачать номер

//Общество

На Пасху охранять правопорядок будут около 3тысяч полицейских

14 апреля 2012, 12:44 [ «Аргументы Недели. Санкт-Петербург» ]

На Пасху охранять правопорядок будут около 3тысяч полицейских
www.liveinternet.ru

На территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области находятся 249 храмов и 149 кладбищ. В большинстве из них будут проходить пасхальные богослужения. Для обеспечения охраны общественного порядка и безопасности граждан в местах проведения праздничных мероприятий сформирован специальный наряд полиции в количестве около 3 тысяч человек.

Как сообщили «Конкретно.ру» в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, к охране общественного порядка также привлечены добровольные народные дружины и частные охранные предприятия.

АН