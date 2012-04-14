На Пасху охранять правопорядок будут около 3тысяч полицейских

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"Врачи дают максимальную дозировку и просто ждут, сколько пациент сможет продержаться", - нейрохирург о заболевании Заворотнюк
//Общество
14 апреля 2012, 12:44 [ «Аргументы Недели. Санкт-Петербург» ]
На территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области находятся 249 храмов и 149 кладбищ. В большинстве из них будут проходить пасхальные богослужения. Для обеспечения охраны общественного порядка и безопасности граждан в местах проведения праздничных мероприятий сформирован специальный наряд полиции в количестве около 3 тысяч человек.
Как сообщили «Конкретно.ру» в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, к охране общественного порядка также привлечены добровольные народные дружины и частные охранные предприятия.
"Врачи дают максимальную дозировку и просто ждут, сколько пациент сможет продержаться", - нейрохирург о заболевании Заворотнюк