В подмосковной деревне на митинг обманутых дольщиков собрались 250 человек

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14 апреля 2012, 11:20 [ «Аргументы Недели» ]

В Московской области более 250 человек собрались на митинг обманутых дольщиков, который проходит в субботу на стройке в деревне Марфино Одинцовского района. Мероприятие было санкционировано местными властями.

как сообщил координатор движения "Однодольщики" Игорь Гульев, в Марфино проходит митинг жилищного кооператива "Славянка-Сколково". На данном объекте пострадало около 800 человек, передает Интерфакс. "Объект строился в рамках социальной инициативы, однако впоследствии строительство было передано коммерческой организации, которая обещала обеспечить дольщиков квартирами", - отметил Гульев.