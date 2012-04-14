В подмосковной деревне на митинг обманутых дольщиков собрались 250 человек
14 апреля 2012, 11:20 [ «Аргументы Недели» ]
В Московской области более 250 человек собрались на митинг обманутых дольщиков, который проходит в субботу на стройке в деревне Марфино Одинцовского района. Мероприятие было санкционировано местными властями.
как сообщил координатор движения "Однодольщики" Игорь Гульев, в Марфино проходит митинг жилищного кооператива "Славянка-Сколково". На данном объекте пострадало около 800 человек, передает Интерфакс. "Объект строился в рамках социальной инициативы, однако впоследствии строительство было передано коммерческой организации, которая обещала обеспечить дольщиков квартирами", - отметил Гульев.
Поделись с друзьями:
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент