Глава Минприроды в 2011 году вновь заработал больше всех российских министров

Юрий Трутнев все также министр с самыми большими доходами, он заработал в 2011 году 211,612 миллиона рублей против 114,746 миллиона рублей за 2010 год, свидетельствует его декларация на сайте правительства.



Таким образом, доход министра в прошлом году вырос в 1,8 раза.

В собственности министра числится половина квартиры, помимо этого Трутнев арендует дачу с гостевым домом. В распоряжении министра находятся автомобили Porsche Cayenne Turbo, Maserati М 145 ССЕ Granturismo S (общая с супругой), aвтоприцеп TIKI-Treiler-X 300L, квадроцикл ATV Polaris и снегоход Bombardier INC. К имевшимся в 2010 году году автомобилям добавился Nissan Patrol (совместно с женой).

Супруга Трутнева, в собственности которой также числится автомобиль Volkswagen Touareg, и его дети в прошлом году, как и годом ранее, не заработали ничего.

Президент РФ Дмитрий Медведев заработал в 2011 году более 3,371 миллиона рублей - примерно столько же, сколько годом ранее, свидетельствует декларация о доходах, которая опубликована в четверг на сайте Кремля.

В декабре 2008 года президент РФ подписал закон, обязывающий членов правительства (премьера, его замов и министров) представлять в налоговые органы сведения не только о своих доходах, но и доходах членов семьи: супругов и несовершеннолетних детей. В марте 2009 года Медведев заявил о необходимости введения таких же правил отчетности и в отношении главы государства.