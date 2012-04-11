Миронов объяснил Путину причины ухода эсеров

Сергей Миронов объяснил, почему его фракция покинула зал заседаний: они не смогли понять, почему у Путина не нашлось ответа на ситуацию в Астрахани и времени разобраться в ее деталях.



Депутаты-эсеры покинули зал заседаний Госдумы после ответа премьера РФ, избранного президента Путина на вопрос о голодовке в Астрахани эсера Олега Шеина. После этого Миронов сообщил журналистам, что однопартийцы поручили ему одному вернуться в зал и выступить от фракции.

"У меня было, конечно, заготовлено выступление, в котором я собирался дать оценку работе правительства от имени нашей партии за последние четыре года... Но ситуация сложилась так, что, конечно, я буду говорить о другом... Когда сегодня 27-е сутки люди в Астрахани голодают, и они действительно, к сожалению, готовы идти до конца, мы не понимаем, почему Вы не нашли времени разобраться в деталях, как Вы сказали", - сказал Миронов.

Лидер эсеров заявил, что "за последние три года трижды в Астрахани был беспредел на выборах", и обращение в суды не принесло никакого результата.

"У наших товарищей в Астрахани тоже нет никаких иллюзий по поводу беспристрастности астраханского суда", - отметил он.

"Я смотрел в глаза и Олегу Шеину, и его товарищам. И когда мне было сказано дословно следующее, сказали они такие слова, я процитирую, это их слова: "Нам все равно, как умереть - либо за правду и за честные выборы, либо быть убитыми в этом бандитском городе". И мне нечего было им ответить. Не скрою, мы рассчитывали и надеялись, что у Вас есть ответ, Владимир Владимирович. К сожалению, у Вас такого ответа не нашлось", - сказал Миронов.

Лидер "Справедливой России" сообщил, что он сегодня вновь улетает в Астрахань, для того чтобы поддержать своих товарищей.

После выступления Миронов вновь вышел из зала заседаний, сообщает ria.ru.

Политологи высказали мнение, что демонстративный выход эсеров из зала заседаний во время выступления Путина укрепит авторитет Сергея Миронова в партии, однако может повредить самой "Справедливой России".









