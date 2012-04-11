МИД РФ: нога НАТО не ступит в ульяновский аэропорт на родине Ленина

Никаких отдельных соглашений с НАТО о транзите грузов через аэропорт Ульяновска Россия заключаться не будет, заявил в среду на брифинге замдиректора департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ Юрий Горлач.

Все операции в планируемом транзитном пункте для нелетальных грузов НАТО в Ульяновске будут осуществлять коммерческие предприятия, в том числе российские, подчеркнул дипломат. Деньги от использования планируемого будут поступать в бюджет РФ в виде налогов с компаний, которые будут обеспечивать работу центра.

"Деньги будут поступать только налогами, которые будут платить российские компании, осуществляющие весь технологический процесс", - сказал он.

Горлач также подчеркнул, что "все вопросы были проработаны на экспертном уровне, предложения были представлены правительству РФ". По его словам, для начала работы транзитного пункта теперь необходимо лишь политическое решение российского руководства.

По словам Горлача, никакой военной базы в Ульяновске не будет, не предполагается там и наличия военного или гражданского персонала НАТО. За всем процессом контроля за прохождением транзитных грузов альянса по территории России будут следить российские таможенники.

"Речь идет исключительно о технологическом процессе прохождения таможенных грузов. Это наше национальное решение. Никаких договоров или соглашений с НАТО о транзите грузов заключаться не будет", - сказал Горлач.

По его словам, все операции по прохождению груза будут осуществлять коммерческие фирмы, в том числе с российской стороны. Дипломат отметил, что безопасность грузов также будут обеспечивать коммерческие фирмы, осуществляющие перевозку из Афганистана и в Афганистан через территорию России.

Он подчеркнул, что контейнеры не будут пересекать таможенную границу России, ни в одном из этих технологических процессов нет необходимости создания базы или административного пункта НАТО на территории РФ.

"АН" писали, что вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин назвал тех, кто распространяет слухи о создании в Ульяновске военной базы НАТО, "провокаторами" и "идиотами".

Напомним, в марте в Ульяновске начали разгораться страсти по поводу создания там военной базы НАТО. Информация о том, что в аэропорту Ульяновска будет создан пункт для транзита невоенных грузов НАТО в Афганистан появилась из минобороны в феврале.

Глава МИД РФ Сергей Лавров тогда сообщил, что ведутся соответствующие переговоры.

МИД РФ дал подробные разъяснения относительно возможного транзита грузов НАТО из Афганистана через Ульяновск, подчеркнув, что база в Ульяновске будет носить исключительно мирный характер. Но, несмотря на заверения российского внешнеполитического ведомства о мирном характере транзитного пункта, в Москве, Ульяновске и нескольких других городах в субботу, 7 апреля, прошли митинги КПРФ против создания "базы НАТО".

По словам выступившего на митинге в Москве лидера коммунистов Геннадия Зюганова, создание натовской базы означает, что "в центре России образуется гнойник, который станет не только перевалочным пунктом для всевозможных военных грузов и техники, но и одним из главных на территории страны наркопритонов".

Позднее стало известно, что в Ульяновске коммунисты начали бессрочную голодовку, протестуя против присутствия НАТО в России.

Кроме коммунистов, в Ульяновске к теме "базы НАТО" подключились со своими акциями разнонаправленные политические силы региона.