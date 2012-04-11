Парковка машин в пределах Бульварного кольца станет платной с 1 января 2013 г.

В Москве парковка автомобилей в пределах Бульварного кольца станет платной с 1 января 2013 года.Цена будет фиксированная. Власти заверяют, что уменьшение парковочных мест в центре столицы не произойдёт, передает "Эхо Москвы".

Многие автовладельцы приветствуют решение ввести платную парковку в центре столицы.

Напомним, с 15 апреля москвичи начнут получать по почте штрафы за неправильную парковку. В настоящее время - штраф 300 рублей, с 1 июля он возрастёт в 10 раз.

В настоящее время на территории ЦАО расположено порядка 85 тысяч машиномест в капитальных парковках. Глава департамента транспорта и связи Максим Ликсутов сообщил, что в настоящее время средняя их заполняемость в пиковые часы достигает 35%, передает Интерфакс.

По его словам, в ближайшее время через специальные информационные системы, в том числе штатные и нештатные навигаторы в автомобилях, москвичам будет поступать информация о свободных местах для парковки как на улично-дорожной сети, так и в капитальных парковках.