Депутаты Госдумы приняли закон о сохранении кооперативной собственности

Нижняя палата российского парламента приняла во втором и третьем чтениях законопроект, направленный на сохранение кооперативной собственности. Государственная Дума внесла изменения в закон "О потребительской кооперации в РФ".

В первом чтении документ был принят 19 октября 2011 года. Законопроект направлен прежде всего на усиление контроля за сохранностью кооперативной собственности. В ходе подготовки ко второму чтению был доработан ряд положений законопроекта, пишет РБК. В частности, была введена процедура принятия решения общим собранием пайщиков по вопросам отчуждения недвижимого имущества.