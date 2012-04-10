СКР: Главному рязанскому гаишнику предъявлено обвинение

Следственными органами Следственного комитета РФ по Рязанской области начальнику УГИБДД УМВД России по Рязанской области Александру Алфосову предъявлено обвинение.

Главный рязанский гаишник обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п.п. «б, в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (покушение на получение взятки, совершенное с вымогательством взятки, в крупном размере).

По версии следствия, руководство областного УГИБДД принуждало подчиненных сотрудников осуществлять выдачу так называемых «красивых номеров», а также водительских удостоверений за денежное вознаграждение. В случае неподчинения требованиям Алфосовым высказывались угрозы увольнения, а в случае выполнения – обещания общего покровительства по службе. Полученные таким образом денежные средства в последующем передавались начальнику управления ГИБДД по Рязанской области. При получении взятки в размере около 500 тысяч рублей через подчиненного сотрудника Алфосов был задержан в своём служебном кабинете.

Также предъявлено обвинение одному из приближенных к Алфосову сотрудников областного управления ГИБДД в совершении преступления, предусмотренного п.п. «б, в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки, совершенное с вымогательством, в крупном размере).

По версии следствия, с октября 2011 по февраль 2012 года обвиняемый требовал от подчиненных руководителей отдельных подразделений УГИБДД УМВД по Рязанской области передавать ему ежемесячно по 50 тысяч рублей. При невыполнении данного требования им в адрес сотрудников высказывались угрозы увольнением, а в случае выполнения - обещание общего покровительства по службе. Таким образом, Алфосову было передано около 900 тысяч рублей.По ходатайству следователя в отношении Алфосова судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.