Оставленного в беби-боксе мальчика хотят усыновить несколько семей (ВИДЕО)

В Краснодаре органы опеки оформляют необходимые документы для найденного в бэби-боксе новорожденного мальчика. Малыша хотят усыновить сразу несколько семей. В Краснодаре несколько дней назад впервые оставили ребенка в бэби-боксе больницы скорой медицинской помощи.

Рядом с новорожденным лежал лист бумаги, на котором неразборчивым почерком что-то написано, возможно, имя мальчика. В ту ночь, когда ребенка принесли в беби-бокс, на дежурстве была заведующая детским отделением Нина Прусенок. "Он спал. Развернули, и он, как и любой здоровый ребенок, ответил криком, открыл глазки, потянулся", — вспоминает она.

Месяц ребенок проведет в больнице, где пройдет полное обследование. Через несколько недель после получения всех результатов медицинского обследования судьбой мальчика займутся органы государственной опеки.Возле беби-боксов нет ни камер наблюдения, ни охраны. Мать малыша искать не будут.

По закону, она не несет уголовной ответственности за свой поступок. После того, как мать закроет дверцу беби-бокса, забрать оттуда ребенка она уже не может — замок бокса сразу блокируется, а сигнал о наличии там ребенка немедленно поступает в детскую реанимацию. Вернуть ребенка, оставленного в беби-боксе, родители смогут только после генетической экспертизы и только до возможного усыновления.

По оценке медиков, мальчик здоров. Он хорошо кушает и за два дня заметно прибавил в весе.

Всего на Кубани установлено пять бэби-боксов, два из которых в Краснодаре и по одному в Сочи, Армавире и Новороссийске. Первого ребенка нашли в прошлом году в Сочи. Девочку уже удочерили. Врачи надеются, что такие "капсулы жизни" для отказников спасут немало детских жизней.