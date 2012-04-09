Ребенка впервые оставили в бэби-боксе в Краснодаре

Краснодарский край стал первым регионом России, где появились бэби-боксы для младенцев, от которых отказались родители. Впервые новорожденного мальчика оставили в бэби-боксе в Краснодаре.

Прошлой осенью администрация Кубани закупила в Чехии пять бэби-боксов, стоимость каждого контейнера достигает 10 тысяч евро, и по одному установила в Сочи, Новороссийске, Армавире и Краснодаре. Пятый тоже будет установлен в кубанской столице в ближайшее время.

Около бэби-боксов нет ни видеокамеры, ни охраны. Как только малыша положили в контейнер, через несколько минут у медиков срабатывает сигнал. Матери дается несколько минут подумать...

Ранее оставленная в сочинском бэби-боксе девочка, которую назвали Галина, уже обрела семью.

Гавврач клинической больницы скорой медицинской помощи Николай Босак рассказал, что в Краснодаре мальчика нашли в бэби-боксе в ночь на субботу, он весил 3,14 килограмма, рост - 50 сантиметров. По словам медиков, малыш активно кушает. «Я его только что посмотрел, он абсолютно здоров, за эти дни в больнице поправился на 200 граммов», - рассказал главврач.

Ребенок может находиться в больнице до 30 дней, передает РИА Новости.

По словам представителей департамента здравоохранения Кубани, органам опеки не составит труда найти родителей для этого ребенка.

Традиция анонимного отказа от детей имеет многовековой опыт во многих странах, в том числе в Италии, Чехии, Франции. В России первое подобное учреждение было открыто после подписания императрицей Екатериной II манифеста об учреждении в Москве «сиротовоспитательного дома» с госпиталем для бедных рожениц.