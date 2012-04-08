Патриарх Кирилл с прихожанами помолился об Отечестве (ВИДЕО)
8 апреля 2012, 15:48 [ «Аргументы Недели. Москва» ]
В Москве в воскресенье Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил праздничное богослужение в честь Входа Господня в Иерусалим. Литургия прошла в Храме Христа Спасителя, заполненном тысячами россиян.
По традиции на этот праздник люди приходят с ветвями вербы и цветов в память о том, с каким торжеством 2 тысячи лет назад встречали Иисуса Христа и Иерусалиме. В этот день на середину храма были вынесены две величайшие христианские святыни — частица Ризы Господней и гвоздь от Креста Господня.
"Пусть народ наш обращается перед ними с молитвами об Отечестве нашем, о народе, о том, чтобы остановились кощунства и богохульства в нашей стране", — сказал Патриарх Кирилл.
Он подчеркнул, что редко где в мире можно увидеть вместе такие величайшие святыни.
"Часть нетленного хитона оказалась, в конце концов, в руках преданных Господу. Долго она путешествовала по миру, а в XVII веке была подарена первому из династии Романовых, царю Михаилу Федоровичу", — рассказал предстоятель.
Вскоре в Россию, по его словам, попал и "подлинный гвоздь, которым Спаситель был пригвожден на Кресте", - сообщил ИТАР-ТАСС. До недавнего времени реликвии хранились в Кремлевских музеях, а в начале XXI века были возвращены Церкви и теперь находятся в алтаре главного храма страны.
Как отметил Патриарх, "недавно перед этими святынями был совершен акт кощунства, духовного злодейства".
"Святыни от этого не пострадали", — подчеркнул первоиерарх, но были ущемлены священные чувства христиан.
Предстоятель Церкви призвал христиан молиться перед этими великими святынями. Они будут находиться в храме Христа Спасителя всю неделю, включая первый день Пасхи.