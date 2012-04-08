Как известно, на АвтоВАЗе началось серийное производство автомашины «Лада Ларгус», которую будут делать на платформе Renault Dacia Logan. Избранный президент Владимир Путин расписался на капоте первой машины, сошедшей с конвейера, после чего принял участие в совещании по развитию отечественного автопрома, где предложил пересадить всех чиновников на автомобили российского, белорусского и казахского производства. Специально для «АН» на вопрос «Вы часто вспоминаете отечественные авто?» отвечают…



Леонид Ярмольник, актер, продюсер:

«На второй же день у него полетел кузов»

- Много лет назад у меня была машина, и называлась она «41-й москвич». Я приобрел этот автомобиль, когда он только-только начал выпускаться, что называется, в первой волне. И на второй же день у него полетел кузов. Кстати, это было и остается одной из моих лучших шуток. Как раз тогда Макаревич приехал с гастролей, позвонил мне и спросил: «Ну и что, интересно, у этой машины летит первым?» Я спокойно ответил, что первым летит кузов, потому что я ткнулся в уазик, который разворачивался через две сплошных. Конечно, я притормаживал, но так эффектно, как на предыдущих «жигулях», у меня не получилось, потому что мой «москвич» был как-то странно отцентрован. И удар-то был не сильным, я этот уазик просто бампером достал, но у меня на крыше появилась складка. От таких машин избавляются, потому что они как будто весь негатив притягивают к себе. Кстати, с другим человеком у нее могут быть вполне нормальные «отношения». Это как общение людей друг с другом: один с другим конфликтуют, а второй с ним же, что называется, душа в душу. Я в это верю.

Виктор Черепков, лидер незарегистрированной партии «Свобода и народовластие», депутат Госдумы III-IV созывов, бывший мэр Владивостока:

«Думаю, хоть раз сломайся»

- У нас в Приморье на отечественных авто вообще никто не ездит. Лет 25 назад «за изобретательство и рационализаторство» я получил от правительства «Волгу». Тогда она считалась «машиной века». Но сейчас заплати $2-3 тыс. за «японку», и в любой мороз – чик, включил, сел и поехал. А уж если печку включил – так это печка! Когда я в «Волге» печку включал, то все время хотелось за дровами сбегать, настолько холодно в ней было. Единственное, чем «Волга» была хороша, так это тем, что у нее не гнулся капот, когда я на него вставал и вкручивал лампочки в гараже. Потом у меня был «ниссан-марч» - 3,5 л на 100км (в «Волге» 17л). Насчет этой «японки» я, как рационализатор и изобретатель, по-своему даже возмущался: думаю, хоть раз сломайся - я в мотор полезу и посмотрю, что же там такое! Но – нет, только бензин заливал и ездил. А как мэром стал, вроде на такой «букашке» неудобно ездить стало. Я ее сыну и отдал, а он назад сдавал и в дерево въехал. А сейчас мы же опять с кем-то соединяемся и будем дотировать то, что не будет спрошено в мире. Работая на чужого дядю, инвестируем огромные деньги в их автоиндустрию.

Юрий Гейко, автор и ведущий радиопрограммы об автомобилях:

«Машина – это не набор железок, а одухотворенная конструкция»

- Раньше старшие товарищи, гонщики, всегда меня учили: «Постоянно держи в багажнике бутылку водки. Мало ли какие ситуации бывают – на буксир взять или еще что…» И я в своих «жигулях» ее столько времени возил, что у нее аж этикетка протерлась. Однажды мы в шумной компании у меня дома праздновали Новый год, и часа в три ночи выяснилось, что, как всегда, оказалось мало водки и ее больше вообще нет! И вот я, счастливый, поддатый и разгоряченный, в три часа ночи влетаю в гараж, достаю из багажника водку и вдруг вижу, что моя машина стоит такая грустная и холодная. Я просто оторопел, а потом, естественно, нашел пластиковый стаканчик, и мы с ней «выпили» по 50 граммов (я полил ей на капотик). С тех пор каждый новый год я так и поздравляю любую свою машину. Главное – иметь с ней контакт, потому что машина – это не набор железок, а одухотворенная конструкция.







