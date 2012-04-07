Коммунальщики помоют в Москве дороги шампунем

В Москве коммунальщики в скором времени начнут мыть дороги шампунем. Планировалось начать мытье дорог 10 апреля, но из-за несоответствующей погоды перенесли обработку на несколько дней.

Заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ Пётр Бирюков рассказал, что по графику промывка дорог шампунем запланирована на 18 апреля и в период с 22 до 24 апреля.

По данным Бирюкова, для города необходимо около 200 тысяч литров моющего средства "Чистодор". Средство уже заготовлено.