Меры безопасности усилены в районе Пушкинской площади в центре Москвы

В Москве полиция усилила в субботу, 7 апреля, меры безопасности в районе Пушкинской площади и Новопушкинского сквера. Около сотни человек уже собрались в Новопушкинском сквере на санкционированный митинг оппозиции.

Сергей Удальцов заболел. Но, по словам очевидцев, заметен "Сергей Есенин". У молодого человека, изображающего Есенина, в руках плакат "Дайте Родину мою!".Митингующие принесли с собой плакаты и транспаранты: "За честные выборы", "Меняю Путина на Ходорковского", передает Интерфакс.

Прокремлемлевский активист прочел несколько стихов, сказал, что он против революций и покинул площадь. По другим данным, на митинге около 70 человек.До митинга стражи порядка по периметру Новопушкинского сквера и Пушкинской площади припарковали несколько полицейских автобусов.

Возле Новопушкинского сквера вдоль Тверского бульвара дежурят патрульные полицейские автомобили, а также бронеавтомобиль "Тигр" Внутренних войск и экипаж Центра экстренной медицинской помощи.