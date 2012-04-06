Опрос ВЦИОМ России: женат, неженат, всё равно одинок!

В России выросло число людей, испытывающих счастье от общения с семьей и друзьями и занятий сексом в последние годы, выяснили во ВЦИОМе, что следует из обнародованных в пятницу результатов социсследований.



По данным ВЦИОМ, 38% опрошенных (в три раза больше, чем в 1999 году) испытывают положительные эмоции при общении с близкими и друзьями. Выросло и число россиян, позитивно оценивающих свою сексуальную жизнь - 18% респондентов признались, что полностью ею довольны, еще 40% – вполне удовлетворены.

Примечательно, что среди тех, кто официально женат, и тех, кто состоит в гражданском браке, степень удовлетворенности сексуальной жизнью практически не различается.