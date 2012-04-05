Глава МВД по Татарстану Асгат Сафаров подал рапорт об отставке

Глава Министерства внутренних дел по Республике Татарстан Асгат Сафаров подал рапорт об отставке. Об этом Асгат Сафаров сообщил руководящему составу центрального аппарата МВД по Татарстану.

"Если бы я сделал это раньше, сразу после ЧП в ОП "Дальний", это было бы малодушием и предательством по отношению к коллективу, дескать, я ухожу, а вы расхлебывайте", - прокомментировал свое решение министр. "Сейчас же, когда приняты все зависящие от меня меры как по привлечению к ответственности виновников, так и по недопущению подобных случаев впредь, я подал рапорт об отставке", - объявил Сафаров, передает пресс-служба ведомства.